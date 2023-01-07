Певец и актер Джаред Лето поделился с читателями Дни.ру рецептом своих любимых блинчиков: панкейков с кленовым сиропом. Давайте же скорее их приготовим!

Певец и актер Джаред Лето поделился с читателями Дни.ру рецептом своих любимых блинчиков: панкейков с кленовым сиропом. Давайте же скорее их приготовим!Джаред Лето талантлив, как ни погляди: может полностью погрузиться в роль, чтобы сыграть Джокера, а затем поделится видеороликом, на котором тискает целую охапку щенят. Перед этим споет один из треков группы 30 Seconds to Mars, а после – приготовит панкейки или, по-нашему блинчики, с кленовым сиропом.Вам не понадобятся сложные ингредиенты и большое количество времени: приготовить их можно быстро и просто. Что это означает? Что до приятного чаепития рукой подать!Итак, записывайте рецепт!ингредиентыГречневая мука – 60 гр.;Миндальное молоко – 1/2 стакана;Стевия (натуральный или кленовый сироп – 1—2 ч. л.;Разрыхлитель – 1/2 ч. л.;Соль – 1 щепочка.ПРИГОТОВЛЕНИЕВ небольшой емкостиДжаред Лето смешивает муку, разрыхлитель и соль, а затем, постоянно перемешивая, добавляет молоко.Затем он выливает получившуюся смесь на разогретую скороводу.Выпекать блин с каждой стороны нужно около 2—4 минут (зависит от сковороды и плиты на вашей кухне), а затем перевернуть и выпекать столько же.Готовые панкейки Джаред Лето любит украшать ягодами, а подает их с кленовым сиропом.Приятного аппетита!