Согласно вековой традиции, 7 января 2023 года православные верующие отмечают великий праздник – Рождество Христово. Сегодня завершается 40-дневный пост, наступает благодатное единение с родившимся Спасителем.

Согласновековой традиции, 7 января 2023 года православные верующие отмечают великийпраздник – Рождество Христово. Сегодня завершается 40-дневный пост, наступает благодатное единение с родившимся Спасителем.Официальное название торжества в Русской православной церкви— Рождество во плоти Господа Бога и Спасителянашего Иисуса Христа. Это один из господских двунадесятых праздников. Укатоликов и протестантов позиция другая. Они отмечают Рождество Христовоежегодно 25 декабря.Вокруг обычая праздноватьРождество Христово сложилась целая история. Самостоятельный праздник началпоявляться только с 4 века. Прежде гонения стесняли свободу верующих, итрадиция вспоминать чудо рождения сына Божьего объединялась с Богоявлением. Вапокрифе "Апостольские постановления" прямо указывается, чтоРождество следует отмечать в 25-й день десятого по счету месяца от марта.Но сегодня в Россиипризнают верной дату 7 января. Православные доверяют древнему календарю ЮлияЦезаря, а католики и протестанты ориентируются на григорианский календарь,который введен в 16 веке, соответствует астрономическому и считается болееточным. Вопрос о том, что Рождество Христово всем приверженцам религии следуетотмечать в один и тот же день, поднимался не раз, но практической реализации неполучил. Для совещательного органа РПЦ, внешняя и внутренняя стороны церковнойжизни взаимосвязаны, поэтому смена даты праздника может расцениваться какпосягательство на его глубинные составляющие.Что нельзя делать 7 январяСвященнослужителипредупреждают, что гадания и оккультные ритуалы для христианина неприемлемы, втом числе на Рождество Христово. Кроме того, 7 января 2023 года не желательноходить на кладбище, в храмах даже отменяетсяцерковное поминовение усопших.Какой праздник без подарков? Сегодня нельзя жадничать.А еще нельзя злиться, вредить живым существам и совершать дурные деяния. Иисус Христосзавещал: "Какоюмерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам". То есть Богвоздаст за все – за добро и за зло.Традиции иприметыВ этот день принято радоваться и пребывать в благости. Потрадиции люди веселятся в кругу родных и близких людей, а затем ходят в гостиили принимают гостей у себя. 7 января многие посещают церковь, чтобы попроситьу Всевышнего сил для духовного очищения. Рождество Христово — идеальное время,чтобы искренне попросить прощения и простить обиды другим. Чем больше благихдеяний сегодня вы сделаете и чем больше богоугодных улыбок подарите, тем лучше.Интересны и приметы в великий православный праздник.По преданию, если Рождество Христово выпадает на субботу, как 7 января 2023года, то конец зимы будет дождливым. Детям, родившимся в этодень, предрекают счастливую жизнь, а купленной вещи сулят долгуюслужбу.