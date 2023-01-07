В эту субботу, 7 января 2023 года Суздаль получил официальный статус Новогодней столицы...

В эту субботу, 7 января 2023 года Суздаль получил официальный статус "Новогодней столицы России".Об этом рассказали РИА Новости. Снежинку – символ проекта "Новогодняя столица России" – в Новосибирске сегодня передадут представителям города Суздаля, который станет Новогодней столицей страны 2023-2024 года.Снежинка каждый год передается следующей новогодней столице. Суздаль получит от Новосибирска интерактивную снежинку, которую создадут сами горожане.Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны. Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул "Новогодней столицы", учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород.Фото – скрин из видео VK "Суздаль. Город-сказка"