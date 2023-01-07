На официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области подвели итоги 2022 года...

На официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области подвели итоги 2022 года владимирской школы олимпийского резерва им. Н. Толкачева на всероссийских соревнованиях.За 2022 год наши спортсмены показали отличные результаты. 127 медалей по спортивной гимнастике было завоевано ребятами из владимирской школы. Так, представляющая Владимирскую область спортсменка Арина Семухина стала серебряным призёром Чемпионата России по спортивной гимнастике. А владимирский спортсмен Кирилл Прокопьев взял золото в вольных упражнениях.Кстати, стало известно, что в 2023 году в состав сборной команды России будут входить 11 спортсменов МБУ «СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева».Фото СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачёва