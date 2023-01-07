Эти малыши родились прямо в новогоднюю ночь. Быть самыми младшими им недолго. Семья Фоминых в...

Эти малыши родились прямо в новогоднюю ночь. Быть самыми младшими им недолго. Семья Фоминых в январе ждет ещё прибавление - аж четыре тысячи кроликов! В идеале ждут от каждой самки по 8 крольчат, но нередко на свет появляется почти в два раза больше.Евгений Фомин, фермер:- Бывает такая ситуация. Кто первый добрался до сиськи, тот нажрался. Кто последний тот голодный, поэтому бывает такая ситуация гнездо вырастает, а крольчата различаются, одни крупные, другие мелкие.В первые недели ухаживает за новорожденными самка, людям прикасаться к крольчатам не следует. Но как говорят фермеры, бывает что крольчиха не справляется с обязанностями. Собирать шерсть, чтобы согреть детенышей приходится ветеринару.На ферме Фоминых на тысячу крольчих приходится всего 25 самцов-производителей. Вот как выглядит один из них. Самый крупный представитель породы "Фландер". Среди своих он - атлет. Весит почти 10 килограммов.Евгений Фомин, фермер:- Я его не рисую раскармливать почему, когда кролик начинает жиреть он теряет интерес к производству. Как производитель, мне нужно, чтобы он был в хорошей форме.Для поддержания хорошей физической формы кроликов кормят комбикормом, овсом и кукурузой. А ещё- сеном! На зиму, чтобы прокормить ушастиков Фомины запасают его 6 тонн.Александр Фомин, фермер:- Вот такое сено мы заготавливаем на год. Кроликам по 100 грамм в день каждому примерно выходит.Каким вырастет ушастый: добрым или кусачим? Зависит не от породы. Главное - отношение хозяина.Евгений Фомин, фермер:- Если с ними разговаривать, вести себя спокойно, размеренно, гладить их, то кролики спокойные. Если резко открывать дверь, быстро ходить, громко разговаривать, то это пугает кроликов. Они становятся шумными.Как у людей, у кроликов есть свои слабости. Им нравится, когда им чешут за ушами. Среди кролиководов ценится цвет шубки. У Фоминых есть золотой, белый, рыжий. А вот этот самый редкий.- Вы не поверите, у нас есть голубой кролик. Голубой цвет, видите?Поселился на фермере в Петушинском районе и символ 2023 года - черный кролик. Ласковый и дружелюбный. А как уверены астрологи, настроение года повторяет символизирующее его животное. Значит пушистое чудо сулит жителям региона спокойствие, удачу и семейное благополучие.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"