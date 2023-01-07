В Геленджике состоялась традиционная праздничная акция – безалкогольный новогодний забег, сообщает...

В Геленджике состоялась традиционная праздничная акция – безалкогольный новогодний забег, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В забеге приняли участие более 200 человек из 12 регионов страны. Участникам нужно было пробежать дистанцию в 3 километра. В числе бегунов оказались и наши земляки: представители областной сборной по спортивному ориентированию, которые находятся в Геленджике на новогодних сборах.Среди мужчин вершину пьедестала занял представитель сборной по спортивному ориентированию Владимирской области Никита Зякин. «Серебро» и «бронза» - у геленджичан Данилы Горбенко и Ивана Пименова.Среди женщин второе и третье место – у наших Антонины Болячевой (г. Ковров) и Анны Большевой (г. Владимир), «золото» досталось геленджичанке Дарье Петровой.Фото пресс-службы Правительства Владимирской области