Владимирская прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав граждан, лишившихся...

Владимирская прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав граждан, лишившихся родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте.Выяснилось, что во Владимире девять сирот, включенных в список лиц, имеющих право на предоставление жилья, так и не были им обеспечены.По данным фактам, сообщает пресс-служба ведомства, прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на администрацию Владимира обязанности предоставить молодым людям жилые помещения по договорам социального найма.Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos