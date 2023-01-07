Владимирская прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав граждан, лишившихся...
Владимирская прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав граждан, лишившихся родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте.
Выяснилось, что во Владимире девять сирот, включенных в список лиц, имеющих право на предоставление жилья, так и не были им обеспечены.
По данным фактам, сообщает пресс-служба ведомства, прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на администрацию Владимира обязанности предоставить молодым людям жилые помещения по договорам социального найма.
Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры.
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