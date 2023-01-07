Работы на улице Лакина были завершены 6 января к 20 часам, а на проспекте Строителей к полуночи.

Во Владимире восстановили подачу тепла в 26 домов, . Об этом рассказали в филиале ПАО «Т Плюс».Работы на улице Лакина были завершены 6 января к 20 часам, а на проспекте Строителей к полуночи.«Подача теплоносителя восстановлена. Сейчас оборудование работает в штатном режиме. Управляющие компании приступили к пуску тепла», - уточнили в компании.Если ваша квартира до сих пор остаётся без теплоснабжения, то следует обращаться в «управляшку».