Во Владимире повысили плату за пребывание ребенка в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе...

Во Владимире повысили плату за пребывание ребенка в детском саду.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира. В соответствии с постановлением, с 1 января во Владимире изменится оплата за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах и пребывание детей в общеобразовательных школах-интернатах. Теперь один день стоит не 167, а 177 рублей. Рост тарифа объяснили подорожанием продуктов питания.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos