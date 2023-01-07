С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178731 владимирца.

Во Владимирской области 7 января выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 2 жителя подхватили опасный вирус в Александровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Камешковском, Вязниковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178731 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49640 заболевших во Владимире, 21120 - в Ковровском районе и 19294 - в округе Муром.