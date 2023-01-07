Росгидромет сообщил о том, что во Владимирской области в ночные и утренние часы 7,8 и 9 января ожидается сильный мороз -35 градусов. Заморозки также дойдут до Московской, Ярославской и

Росгидромет сообщил о том, что во Владимирской области в ночные и утренние часы 7,8 и 9 января ожидается сильный мороз -35 градусов. Заморозки также дойдут до Московской, Ярославской и Ивановской областей. МЧС просит жителей регионов быть осторожнее. Днем ранее жители 26 домов областного центра остались без отопления и горячей воды из-за коммунальных аварий, одна из