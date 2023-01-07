К съёмкам сериала об аномальных зонах Владимирской области приступил активист объединения «Космопоиск» Дмитрий Савва

К съёмкам сериала об аномальных зонах Владимирской области приступил активист объединения «Космопоиск» Дмитрий Савва, - сообщает издание . Фильм называется «Муромский треугольник». Посмотреть его можно будет на YouTube.Дмитрий Савва известен в кругах уфологов как организатор экспедиций в муромский «Ведьмин лес». Также он автор снимка в Веретьевом Погосте. На сделанной им фотографии видны непонятные силуэты. Их происхождение изучали десятки специалистов.В сериале будет обобщён опыт путешествий по загадочным местам региона. Дмитрий выступит в роли рассказчика и главного героя. По его словам, картина будет философской и затронет важные человеческие чувства.Съёмочная группа ещё формируется. Желающие могут выступить как в роли актёров, так и помочь с монтажом и созданием спецэффектов. Заявки можно отправлять Дмитрию через .