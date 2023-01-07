В 30-градусные морозы ведётся обустройство дороги, земляного полотна, возводятся искусственные сооружения.

При экстремально низких температурах работы по строительству трассы М-12 не прекращаются, - сообщает пресс-служба правительства Владимирской области со ссылкой на компанию «Автодор». В 30-градусные морозы ведётся обустройство дороги, земляного полотна, возводятся искусственные сооружения.Кроме того, в Новый год работы продолжались на вантовом мосту через Оку. Он соединит Владимирский и Нижегородский берега. Сейчас специалисты устанавливают 13-ю пару вант. Всего их будет 34.Владимирский участок М-12 обустраивают 640 человек. Рабочие отсыпают площадки многофункциональных зон сервиса, укладывают основание дорожной одежды, ведут кабельную канализацию, делают сетчатое ограждение и укрепляют откосы.