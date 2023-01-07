Пока равнодушное общество до рвоты набивает рты салатом Оливье и задергивает шторы, дабы не смотреть в окно, панк-рок группа Йорш срывает декорации и открывает глаза на реальную жизнь.

Покаравнодушное общество до рвоты набивает рты салатом "Оливье" изадергивает шторы, дабы не смотреть в окно, панк-рок группа "Йорш"срывает декорации и открывает глаза на реальную жизнь.Выступление этой команды однозначно не вставят в"Голубой огонек", потому что ее музыка о грубоватой и честной правде,в отличие от шелухи столичного шоу-бизнеса. Из дворовой "мамыанархии" группа "Йорш" выросла в зеркало социальнойдействительности, в котором годами отражается нечто из ряда вон выходящее.На концертах по всей стране ребята собирают разношерстнуюпублику, пронзая музыкой на разрыв без всякой показухи. Они прекрасносправляются без костюмов в перьях, эпатажа и фонограммы, не изменяя себе исвоим идеалам.Они мастерски напоминают и условному быдло-гопнику, иредкостному интеллигенту про "черно-серый пейзаж из КПП и берез". Впеснях группы "Йорш" — разрушенные дороги, нарисованные больницы, жизньв долгах до гробовой доски и старость с протянутой рукой.Вещая о том, почему "рубль падает в промежность", музыкантыжирно намекают, что люди сами виноваты в своих бедах. Мол, если в подъезде"пахнет ссано", значит, явно не за границей постарались. Да и великиемечты не сами разбились — вы их сами променяли на призрачное счастье — "внесенный платеж по кредиту, свободное место в метро, сериал про ментов ибандитов, и крестики в "Русском Лото".Порой крепкое словцо даже в лиричной песне о главном режетнаживую, но иначе нельзя. Творчество группы "Йорш" — это вселенская боль России, которая сидит у каждого в потаенном уголке сердечка и до крови рветсянаружу."С экранов телезрителям расскажут основательно,Кого в этом году нам дружно стоит презирать…Покроем ярким золотом мы купол Капитолия,А детям больным раком будем эсэмэски слать.Посадим за репосты мы врагов народа проклятых,Стране нужны покорные, бояться и дрожать",— гласят строки скандальной композиции"Сверхдержава".Четыре простых дерзких парня из группы "Йорш" кричат о том,что равнодушие — это соучастие, а мир не построить на скорби и боли. Ихтворчество — это лекарство от невежества, которое пока не всем суждено принять.Точно так же, как не всем суждено понять, что пришло время перемен.