Пока
равнодушное общество до рвоты набивает рты салатом Оливье и
задергивает шторы, дабы не смотреть в окно, панк-рок группа Йорш
срывает декорации и открывает глаза на реальную жизнь.
Пока
равнодушное общество до рвоты набивает рты салатом "Оливье" и
задергивает шторы, дабы не смотреть в окно, панк-рок группа "Йорш"
срывает декорации и открывает глаза на реальную жизнь.
Выступление этой команды однозначно не вставят в
"Голубой огонек", потому что ее музыка о грубоватой и честной правде,
в отличие от шелухи столичного шоу-бизнеса. Из дворовой "мамы
анархии" группа "Йорш" выросла в зеркало социальной
действительности, в котором годами отражается нечто из ряда вон выходящее.
На концертах по всей стране ребята собирают разношерстную
публику, пронзая музыкой на разрыв без всякой показухи. Они прекрасно
справляются без костюмов в перьях, эпатажа и фонограммы, не изменяя себе и
своим идеалам.
Они мастерски напоминают и условному быдло-гопнику, и
редкостному интеллигенту про "черно-серый пейзаж из КПП и берез". В
песнях группы "Йорш" — разрушенные дороги, нарисованные больницы, жизнь
в долгах до гробовой доски и старость с протянутой рукой.
Вещая о том, почему "рубль падает в промежность", музыканты
жирно намекают, что люди сами виноваты в своих бедах. Мол, если в подъезде
"пахнет ссано", значит, явно не за границей постарались. Да и великие
мечты не сами разбились — вы их сами променяли на призрачное счастье — "внесенный платеж по кредиту, свободное место в метро, сериал про ментов и
бандитов, и крестики в "Русском Лото".
Порой крепкое словцо даже в лиричной песне о главном режет
наживую, но иначе нельзя. Творчество группы "Йорш" — это вселенская боль России, которая сидит у каждого в потаенном уголке сердечка и до крови рвется
наружу.
"С экранов телезрителям расскажут основательно,
Кого в этом году нам дружно стоит презирать…
Покроем ярким золотом мы купол Капитолия,
А детям больным раком будем эсэмэски слать.
Посадим за репосты мы врагов народа проклятых,
Стране нужны покорные, бояться и дрожать",
— гласят строки скандальной композиции
"Сверхдержава".
Четыре простых дерзких парня из группы "Йорш" кричат о том,
что равнодушие — это соучастие, а мир не построить на скорби и боли. Их
творчество — это лекарство от невежества, которое пока не всем суждено принять.
Точно так же, как не всем суждено понять, что пришло время перемен.