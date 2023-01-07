Посмотрев снятое в Бразилии видео с птенцом, вы наверняка и посмеетесь, и удивитесь.

Посмотрев снятое в Бразилии видео с птенцом, вы наверняка и посмеетесь, и удивитесь.В интернете много забавных видео с животными, но лишь некоторые способны не только рассмешить, но и растрогать. Так, на ютуб-канале ViralHog появилисьсделанные в Рио-де-Жанейрокадры с птенцом, который, как рассказала автор, недавно выпал из гнезда, но отказался возвращаться к сородичам.По словам женщины, которая и сняла видео, она некоторое время помогала сломавшему ногу малышу поправиться. И когда птенец научился летать, автор видео дала тому возможность отправиться к другим птицам. "К моему удивлению, через несколько часов она (птица – Прим. ред.) вернулась и больше не уходила. Мы назвали ее Вандинья", – рассказала бразильянка.