Фильм Место встречи изменить нельзя. Это кто тут у вас увлекается? Есть у нас одна любительница,...

Фильм "Место встречи изменить нельзя". Это кто тут у вас увлекается? Есть у нас одна любительница, а я не возражаю.Таких любителей в советское время было точно ни один, и ни два. Фото актеров собирала вся страна. Это было очень модно. О существовании интернета никто и не подозревал, а вот кино было "важнейшим из искусств". И это были не пустые слова. Актеров не просто знали, боготворили, - рассказывает Ирина Мишина.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Мир кино мне всегда нравился. Красивые внешности, артисты, обращала внимание - как это снято.- Элизабет Тейлор. Ну красавица. Я очень долго рассматривала. Буквально каждую деталь. Как у нее накрашены глаза. Как уложены волосы, типичные девичьи рассуждения.Фото голливудских звезд из 50-60-х достались Ирине Мишиной в дар от тети Шуры. А все остальные куплены в обычных киосках Союзпечати, которые в советские времена стояли повсюду. Сегодняшнему поколению это может показаться наивным и смешным. Но фотооткрытки актеров продавали именно в газетных ларьках. И раскупали их практически сразу - иметь открытку с кумиром считалось особой гордостью. Деньги "на буфет", которые давала мама, тоже иногда тратила на фотографии - смеется Ирина Мишина. Перед таким соблазном трудно было устоять. Фотографиями обменивались.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Людмила Савельева несколько неузнаваема. Ееобраз навсегда связывается с Наташей Ростовой.- Но мне запомнилась и понравилась в фильме "Бег" . Здесь она уже в звании Заслуженной, у нее большая фильмография. 1975 и стоила 8 копеек.Из-за цены, указанной на снимках, фотооткрытки стали называть "звезда по 8 копеек". Тиражи их были немалые - до полумиллиона. В образах никаких смокингов и бриллиантов. Актеры выглядят просто. Словно они обычные люди, близкие знакомые, соседи. Некоторые фото совсем неудачные.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- На мой юный взгляд кажутся не совсем удачными фотографии. Но Светлана Светличная - голливудская звезда советского кино. формат актрисы.Вообще появление цветных фотооткрыток коллекционеров не обрадовало. Они очень уж уступали в качестве черно-белым.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Черно - белые снимки и как потом я начала интересоваться узнала что черно - белые даже сложнее, чем цветная. Отсюда идет ответ- почему дороже. Печатались на более плотной бумаге.Фотографировали актеров специально обученные мастера. В коллекции много фото Георгия Тер-Ованесова. Ирина Мишина говорит, что его снимки невозможно спутать с другими. Он обладал редким даром " обнажения души". Просматривая сегодня фотографии, нет - нет да и захочется пересмотреть какой-нибудь фильм с любимым актером. Или вспомнить жизненные истории.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Как вот кадр какой - солнце, осень и высвеченный этим солнцем Станислав Любшин. Очень высоким мне показался, седовласым и настолько какое то благородство. Я замерла. И потом улица понеслась со своим шумом.Была у Ирины и случайная встреча с любимым Олегом Янковским - увидела его во время съемок фильма "Царь"в Суздале.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- И вот Олег Иванович очень тихо идет по дорожке, то ли не выходя из образа, то ли собираясь. Как то склонена была его голова. И мы как то замерли на пороге церкви и не нашлись ничего - просто решили поздороваться. И сказали ему - здравствуйте. Лицо его как то сразу осветилось - он поднял голову и сказал - здравствуйте.Особые воспоминания связаны с индийским кино. Волна его популярности пришлась на середину 50-х. В кинотеатрах - аншлаги , любимые индийские актеры - на тех же открытках.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- И звучала фраза - бывают фильмы разные и индийские - о чем этот фильм - да не о чем. Но индийское кино занимало очень у меня мама с восторгом всегда вспоминала Радж Капур в фильме Бродяга культовый, как бы сейчас сказали.Старые добрые фильмы навсегда останутся в сердцах людей, как и большинство любимых актеров - продолжает Ирина Мишина. Их лица неуловимо отличаются от лиц сегодняшнего времени. Не красотой, а особым очарованием, которое можно найти теперь только на ретро-открытках. "Звезды по 8 копеек" превратились для коллекционеров в бесценные экспонаты.Татьяна Воронцова. Егор Герасимов. Вести- Владимир.