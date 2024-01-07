В городе Камешково местные жители добились закрытия магазина ритуальных услуг в их многоквартирном...

В городе Камешково местные жители добились закрытия магазина ритуальных услуг в их многоквартирном доме.По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, лишь через суд удалось «выселить» предпринимателя из многоквартирного дома. Точнее — его магазин.Выяснилось, что бизнесмен снимал нежилое помещение, где продавал и демонстрировал гробы, венки, таблички, а также «оказывал ритуальные услуги» по организации похорон, уходу за могилами и изготовлению памятников. Конечно, такое «соседство» (мягко говоря) смущало местных жителей.Напомним, размещение в многоквартирных жилых домах - учреждений и магазинов ритуальных услуг действующим законодательством запрещено.«По результатам проверки прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, вместе с тем, последующими надзорными мероприятиями установлено, что поменяв вывеску над указанным помещением на «салон камня», он продолжил свою деятельность по реализации похоронных изделий...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как итог: прокурором в Камешковский районный суд было направлено исковое заявление о запрете использования нежилого помещения с нарушениями законодательства.Требования были удовлетворены. В данный момент «восстановление нарушенных прав граждан находится на контроле прокуратуры района».Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области