Министр снял шарик с мечтой 8-летней Вероники с “Елки желаний”. Девочка написала, что хочет попасть на Кремлевскую елку. В Государственный Кремлевский Дворец Вероника приехала с братом

Министр снял шарик с мечтой 8-летней Вероники с “Елки желаний”. Девочка написала, что хочет попасть на Кремлевскую елку. В Государственный Кремлевский Дворец Вероника приехала с братом и родителями. Туда же прибыл и Михаил Мурашко, чтобы поздравить девочку с Новым годом. Вероника побывала не только на сказочном представлении, но и за кулисами. А еще встретилась с