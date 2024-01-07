Аномальные морозы отступают: когда во Владимирскую область вернётся комфортная...

Аномальные морозы отступают: когда во Владимирскую область вернётся комфортная погода?Аномально-морозная погода во Владимирской области сохранится до 8 января, а вот уже 9-го числа (во вторник) в дневное время прогнозируются комфортные -11...12°C. Такие значения (по информации Гидрометцентра России) сохранятся до четверга (11 января).Это интересно!Синоптик Михаил Леус в своем официальном telegram-канале рассказал, что настоящие Рождественские морозы в нынешнем веке, где практически каждый год бьёт рекорды тепла, случаются не часто – лишь один раз в 4 года. Средние показатели остаются существенно ниже нормы. Отрицательная температурная аномалия в данный момент варьируется в пределах 11-12°.Завтра же — 8 января во Владимире пока ещё морозно. Но если утром нас «взбодрит» -26°C, то к 15:00 термометры покажут -18°C.Будет облачно, но с прояснениями. Вероятность осадков — 30%. Ветер — юго-западный, до 4 метров в секунду. Влажность — 81%.Атмосферное давление в течение всего дня будет падать: с 758 до 750 мм ртутного столба.Спокойное магнитное поле.Народный прогноз погоды на 8 января:«Услышать пение синиц – к ночным морозам»;«Если вороны собираются в стаи и кружатся, то скоро будет вьюга»;«Вьюга и мороз 8 января сулят холодное лето».Фото: freepik.com