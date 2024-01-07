Из Владимирской области в зону СВО Народный фронт доставил несколько тонн гуманитарной...

Из Владимирской области в зону СВО Народный фронт доставил несколько тонн гуманитарной помощиЛекарства, продукты, тёплые вещи и квадрокоптер - несколько тонн гуманитарной помощи в зону СВО доставил региональный Народный фронт.Дополнительно бойцов ждал приятный сюрприз - сладкие подарки и поздравления с наступившим 2024-м годом.Партию собирали администрация Гусь-Хрустального, предприниматели и жители Владимирской области.Дрон владимирского производства - самая ценная вещь в посылке. Это аналог Мэвика, который собрали студенты ВлГУ.БПЛА оборудован функциями ночной и тепловизионной съёмки. Квадрокоптер отправляется в зону СВО для проведения испытаний в боевых условиях.Гуманитарный груз на передовую сопроводила сопредседатель Народного фронта, Наталья Палаткина.Бойцы:- Спасибо огромное за помощь! Победа будет за нами!