Мотоциклистов из Владимирской области могут ждать нововведения при получении водительских...

Мотоциклистов из Владимирской области могут ждать нововведения при получении водительских «прав».Дело в том, что МВД России предложило убрать из экзамена на права для мотоциклистов испытание «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места».Об этом 3 января (2024 года) сообщило ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.Напомним, упражнение предусматривало заезд на парковочное место, после которого от кандидата в водители требовалось вручную откатить мотоцикл в бокс.Вместо этого ведомство предложило закрепить упражнение «Колейная доска», во время которого требуется проехать по доске, не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой поверхности, после чего остановиться, включив нейтральную передачу.Как уточняется, подобное упражнение предусматривалось в практическом экзамене на право управления мотоциклом до 2016 года, но было исключено.Предполагается, что новый регламент МВД вступит в силу с 1 апреля 2024 года. И коснётся он, естественно, не только жителей Владимирской области, а всей России.Фото: freepik.com