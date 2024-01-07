Мусорная волна, накрывшая Владимир в новогодние праздники, должна «схлынуть». Мусорная волна,...

Мусорная волна, накрывшая Владимир в новогодние праздники, должна «схлынуть».Мусорная волна, накрывшая Владимир в новогодние праздники, должна «схлынуть» до конца выходных, пообещал глава областного центра Дмитрий Наумов.Решение - привлечь дополнительную технику для вывоза мусора - было принято на внеочередном заседании городской комиссии по ЧС.Прокуратура уже внесла компании "Биотехнологии" представление.По нашим данным, на улицы областной столицы накануне уже вышла техника сторонних организаций.- Регоператора обязали вывезти весь мусор с территории города до конца этой недели. В свою очередь, коммунальные службы Владимира, совместно с управляющими организациями, очистят от снега и откроют подъездные пути ко всем контейнерным площадкам.Добавим, проблему несвоевременного вывоза отходов во Владимире в начале недели обсудили на оперативном совещании у губернатора, Александра Авдеева.Глава региона заявил - если "Биотехнологии" не смогут нарастить штат, (регоператор жалуется на нехватку водителей мусоровозов), компании имеет смысл подать "в отставку".