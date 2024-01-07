Не испытывает стресс в январе только 1 из 3 работающих жителей Владимира. Такой статистикой...

Не испытывает стресс в январе только 1 из 3 работающих жителей Владимира.Такой статистикой поделился сервис SuperJob. В необходимости адаптации сотрудников, возвращающихся к работе после новогодних каникул, уверены 33% представителей предприятий и организаций (большинство из участников — кадровики, которые, с одной стороны, видят динамику показателей работы персонала после праздников, а с другой стороны, и сами могут страдать от «постканикулярного стресса»).Впрочем, компаний, которые хоть что-то предпринимают для того, чтобы облегчить первые рабочие дни января, не набралось и 1%.А между тем опрос трудоустроенных владимирцев показал, что 55% из них непросто вливаться в работу после праздников.23% ничего не предпринимают, чтобы снизить «постканикулярный стресс».10% предпочитают «клин клином вышибать», с первого дня погружаясь в работу на 100%.Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации.По 3% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом. Еще 3% уверены, что стресс отступает лишь после крепкого напитка за ужином. А также 3% говорят, что стресса становится гораздо меньше, если на каникулах удалось «качественно отдохнуть».Звучал и вполне разумный совет не нагружать себя в первые рабочие дни, вливаясь в процессы постепенно (3%).1% опрошенных предпочитают первые рабочие дни находиться, увы, «под прикрытием» успокоительных.Еще 1% бороться со стрессом помогает лишь общение с семьей и близкими друзьями.Фото: freepik.com