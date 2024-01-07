Операторы почтовой связи не будут брать комиссию при оплате ЖКУ у владимирцев, которые нуждаются в...

Операторы почтовой связи не будут брать комиссию при оплате ЖКУ у владимирцев, которые нуждаются в соцподдержке.Речь идет не только про Владимирскую область, но и про всю страну. С новым документом можно ознакомиться на сайте http://publication.pravo.gov.ruС июля 2024 года банки, платежные агенты и операторы почтовой связи не будут брать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг и пени за их неуплату с граждан, которые нуждаются в социальной поддержке.Дело в том, что для некоторых жителей Владимирской области сумма комиссии, которую приходится платить в составе обязательных ежемесячных расходов, «является значимой и представляется несправедливой, поскольку человек стремится соблюдать платежную дисциплину», отмечают специалисты.В реальности у части населения нет другой возможности - оплатить ЖКУ, кроме как обратиться в банк, почтовое отделение или к платежному агенту.Предполагается, что нововведение будет способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению финансовой нагрузки населения.Фото: freepik.com