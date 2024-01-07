Основная причина пожаров - попытки использования неисправных обогревательных приборов.

Во Владимирской области с начала этого года произошло 62 пожара, в которых погибло 7 человек.Основной причиной возгорания являются попытки использовать неисправные обогревательные приборы. Так как во Владимирской области аномально холодное начало января, люди пытаются согреться, используя неисправные электрообогреватели и печи.Так, 5 января в деревне Уваровка Ковровского района сгорел дом из-за неисправности печного отпления, в котором погибла 84-летняя женщина.А утром 7 января в Покрове загорелся частный дом, в котором скончалась 82-летняя женщина. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.