Суздаль передал Кирову хрустальную снежинку — символ Новогодней столицы России. Напомним, Суздаль...

Суздаль передал Кирову хрустальную снежинку — символ Новогодней столицы России.Напомним, Суздаль год своего 1000-летнего юбилея встретил в статусе Новогодней столицы России, который перешёл к нему от Новосибирска.И вот, в праздник Рождества настал момент передачи прав другой «столице новогодних праздников 2024 - 2025» - городу Кирову.«В такой светлый и добрый праздник мы принимаем эстафету Новогодней столицы России от старинного, гостеприимного, сказочного и уютного Суздаля. Счастье, что здесь удалось сохранить объекты культурного и исторического наследия, архитектурный облик города. И здорово, что в празднике активно используются местные исторические и фольклорные мотивы, культурная традиция не только сохраняется, но и развивается...», - отметил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков.«Символом передачи звания новогодней столицы стала изготовленная в Гусь-Хрустальном хрустальная снежинка, которую глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова вручила мэру Кирова. Снежинка уникальная, соавторами мастера стали суздальцы и гости города, проводившие праздники на катке, а также артисты ледового шоу Ирины Слуцкой. Ведь именно следы от коньков с новогоднего катка на Торговой площади и стали оригинальным рисунком суздальской снежинки...» - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Рождество, передачу звания Новогодней столицы и завершение праздничных каникул в Суздале отметили с размахом: большим концертом, ледовым шоу, а также фестивалем Рождественских колокольных звонов, в котором участвовали звонари из разных городов страны, некоторые - по видеосвязи.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области