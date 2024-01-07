В 2023 году во Владимирской области на свет появились 8500 младенцев.
Об этом информирует...
В 2023 году во Владимирской области на свет появились 8500 младенцев.
Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.
Областной перинатальный центр подвёл предварительные итоги работы акушерской службы региона.
За 2023 год у нас в области родились 8 500 малышей. 512 из них, как сообщается, «торопыжки», появились на свет раньше срока.
80 процентов недоношенных малышей принято в областном перинатальном центре. Всего же здесь помогли появиться на свет 3 189 младенцам - 37 процентов родов области принято в стенах ОПЦ.
В 82% случаев мамочки имели осложненную беременность и роды.
131 пациентка в 2023 году воспользовалась бесплатной услугой «Партнерские роды».
106 женщин стали мамами после проведения процедур ЭКО в стенах Центра.
Фото: freepik.com