В 2023 году во Владимирской области на свет появились 8500 младенцев. Об этом информирует...

В 2023 году во Владимирской области на свет появились 8500 младенцев.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Областной перинатальный центр подвёл предварительные итоги работы акушерской службы региона.За 2023 год у нас в области родились 8 500 малышей. 512 из них, как сообщается, «торопыжки», появились на свет раньше срока.80 процентов недоношенных малышей принято в областном перинатальном центре. Всего же здесь помогли появиться на свет 3 189 младенцам - 37 процентов родов области принято в стенах ОПЦ.В 82% случаев мамочки имели осложненную беременность и роды.131 пациентка в 2023 году воспользовалась бесплатной услугой «Партнерские роды».106 женщин стали мамами после проведения процедур ЭКО в стенах Центра.Фото: freepik.com