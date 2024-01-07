В апреле 2024 года жителям Владимирской области предстоит изучить новый закон «о...

В апреле 2024 года жителям Владимирской области предстоит изучить новый закон «о перепланировке».С 1 апреля 2024 года вступает в силу закон, уточняющий понятие «перепланировка» и ускоряющий перевод «жилого помещения в нежилое».Сейчас перепланировкой считается изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт. Новый закон уточняет это определение. В документе говорится, что перепланировка помещения в многоквартирном доме — это «изменение границ или площади такого помещения, образование новых помещений».Таким образом, согласно нововведению, теперь любое изменение площади помещения признается «перепланировкой».Закон также будет уточнять сроки подачи документов о перепланировке и реконструкции помещений.Напомним, согласно действующему законодательству, завершение перепланировки подтверждается актом приемочной комиссии, который потом должен быть направлен в Росреестр. Однако срок для такого направления не был установлен.В новом законе всё чётко - срок для утверждения акта — 30 дней.Кроме того, документ устанавливает срок - «пять рабочих дней» для направления органом местного самоуправления информации о переводе помещения «из жилого в нежилое» или «о перепланировке».Фото: freepik.com