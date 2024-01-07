Во Владимирской области продолжаются суровые морозы. В такую погоду есть риск получить обморожение, а если говорить про людей, у которых вовсе нет дома – им грозит холодная смерть. Жителей

Во Владимирской области продолжаются суровые морозы. В такую погоду есть риск получить обморожение, а если говорить про людей, у которых вовсе нет дома – им грозит холодная смерть. Жителей области просят не проходить мимо. Для бездомных есть специальные центры помощи. Владимирский центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий располагается на улице Юрьевской, 3/32, туда можно позвонить по телефону