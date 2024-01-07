В Судогде из-за угрозы обрушения пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома. В Судогде...

В Судогде из-за угрозы обрушения пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома.В Судогде из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов общежития на улице Коммунистической. Более сорока человек.В половине десятого вечера в одном из подъездов многоквартирного дома в коридоре просела стена, образовались внушительные трещины.На место прибыли оперативные службы, представители администрации и прокуратуры. Людей попросили покинуть квартиры и временно разместили у родственников и в общежитии Муромцевского лесотехнического техникума.У расселенного подъезда выставили пост полиции, чтобы предупредить возможные факты мародерства.Сейчас специалисты проводят экспертизу несущих конструкций здания, оценивают риски дальнейшего разрушения.В соцсетях жильцы пишут, что стены просели из-за неисправной канализации. Длительное время стоки затапливали подвал.Анна Королёва, старший помощник прокурора Судогодского района:- В прокуратуру поступило сообщение о том, что в первом подъезде на первом этаже указанного дома произошла просадка стены. На стенах и потолке образовались трещины. В прокуратуре Судогодского района проводится проверка соблюдения жилищных прав граждан.