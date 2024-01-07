В Судогде из-за угрозы обрушения пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома.
В Судогде...
В Судогде из-за угрозы обрушения пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома.
В Судогде из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов общежития на улице Коммунистической. Более сорока человек.
В половине десятого вечера в одном из подъездов многоквартирного дома в коридоре просела стена, образовались внушительные трещины.
На место прибыли оперативные службы, представители администрации и прокуратуры. Людей попросили покинуть квартиры и временно разместили у родственников и в общежитии Муромцевского лесотехнического техникума.
У расселенного подъезда выставили пост полиции, чтобы предупредить возможные факты мародерства.
Сейчас специалисты проводят экспертизу несущих конструкций здания, оценивают риски дальнейшего разрушения.
В соцсетях жильцы пишут, что стены просели из-за неисправной канализации. Длительное время стоки затапливали подвал.
Анна Королёва, старший помощник прокурора Судогодского района:
- В прокуратуру поступило сообщение о том, что в первом подъезде на первом этаже указанного дома произошла просадка стены. На стенах и потолке образовались трещины. В прокуратуре Судогодского района проводится проверка соблюдения жилищных прав граждан.