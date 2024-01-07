В Судогде торжественно открылся 23-й Всероссийский турнир юных хоккеистов “Золотая шайба. Он...

В Судогде торжественно открылся 23-й Всероссийский турнир юных хоккеистов “Золотая шайба".Он посвящен памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина.С каким счетом завершился матч - открытие? Все подробности - у Александра Сыпченко.Под сводами ледовой арены в Судогде тысячи болельщиков со всей области. 23-й всероссийский детский хоккейный турнир памяти олимпийского чемпиона Александра Рагулина традиционно собрал 8 лучших команд из разных регионов страны. На льду и местные любимцы, воспитанники детско-юношеской спортшколы "Судогодец".Наталья Федотова, и.о. министра культуры и спорта Владимирской области:- Как говорил сам Александр Павлович Рагулин, его мечта, чтобы турнир дал возможность нашим мальчишкам показать настоящий юношеский хоккей!В первый же день турнира воспитанники "Судогодца" сыграли с ребятами из клуба "Кристалл" Республика Баршкортостан.Матч получился зрелищным и результативным. Юные хоккеисты из Судогды выполнили все указания тренера и надежно отыграли в защите.Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счетом 12:1. Такие победы всегда украшают турнир и радуют поклонников, уверен директор детско-юношеской спортшколы "Судогодец" Владимир Арсентьев.Владимир Арсентьев, директор детско-юношеской спортшколы "Судогодец":- Дети всегда готовятся к этому турниру добросовестно, тренеры направляют. Съезжаются сильнейшие команды со всей России, то есть победит сильнейший!Во Владимирской области хоккеем на регулярной основе занимаются около 5 тысяч человек. Каждый год воспитанники "Судогодца" повышают престиж Владимирской хоккейной школы, говорит глава администрации Судогодского района Валерий Сафонов. А сам турнир "Золотая шайба" давно стал смотром и экзаменом для юных талантливых спортсменов.Валерий Сафонов, глава администрации Судогодского района:- Хоккей в Судогде занимает особое место среди других видов спорта. Не зря Судогду называют столицей детского хоккея Владимирской области и, конечно же, мы со своей стороны стараемся это почетное звание поддерживать и большее количество ребятишек вовлекать в этот вид спорта.В этом году финал "Золотой шайбы" пройдет 9 января, тогда же состоится торжественное закрытие турнира.Местные болельщики надеются, что воспитанники "Судогодца" смогут защитить звание Чемпиона.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"