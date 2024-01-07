Во Владимире в результате пожара без крыши над головой осталась многодетная семья Аксеновых. Во...

Во Владимире в результате пожара без крыши над головой осталась многодетная семья Аксеновых.Во Владимире в результате пожара без крыши над головой в разгар новогодних праздников осталась многодетная семья Аксеновых.Дом в деревне Бухолово был их единственным жильем. Дознаватели еще выясняют причины возгорания, сами хозяева говорят, всему виной смартфон, оставленный на зарядке без присмотра. С места пожара - Мария Артес.Это - все, что осталось от двухэтажного дома. Единственное жилье семьи Аксеновых еще тлеет.Любимец Котофей греется на руках у хозяйки.- Его, слава Богу, дома не было. А то вряд-ли, наверное, выжил бы.Галина с ужасом вспоминает тот вечер. Она вместе с тремя детьми и мужем готовились ко сну. Как вдруг услышала крики дочери на втором этаже. Горел матрас, на котором лежал новогодний подарок ребенка, новенький телефон. Гаджет стоял на зарядке. Огонь объял комнату за считанные секунды.Галина Аксенова – погорелец:- Муж закричал: “Хватай детей, выбегайте!” Быстро надели верхнюю одежду. Обувь. Маленькую разбудили, одели. Я побежала. Рядом стояла машина. Я побежала в машину. Муж завел машину, мы отогнали с детьми ее, подальше от дома.Убедившись, что жена и дети в безопасности, Кирилл бросился спасать документы. Глава семейства получил ожоги второй степени, надышался дымом, потерял сознание.Пожарные и скорая приехали максимально оперативно, но 10-ти минут хватило, чтобы небольшой деревянный дом сгорел дотла.- Когда из дома выбегали, уже окна вылетели у дочки - в комнате. А когда жена приехала со скорой, уже у сына комната горела. А дальше я ничего не помню, без сознания был.Морозные дни и праздники. МЧС фиксируют рост числа пожаров, начиная с конца декабря. Причины - неисправное оборудование и перегруженные электросети.Алексей Купин - начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Мы отмечаем рост числа пожаров более чем на 30%. Сегодня Главное управление, органы власти работают в усиленном режиме.Сейчас многодетная семья с годовалой дочкой ютятся на 20-ти квадратных метрах в общежитии у родственников. Переехать куда-либо - нет возможности.Галина в декрете, Кирилл восстанавливается после пожара.- Говорят, очень долгое лечение будет, довольно тяжелое. То есть, как еще все срастется…Аксеновы благодарят каждого, кто им помог в сильные морозы, передав деньги, вещи, и в дальнейшем будут рады любой помощи.Семья большая и малообеспеченная. В редакции "Вестей" есть контакты погорельцев.Мария Артес. Андрей Беляков. “Вести - Владимир”