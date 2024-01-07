Теперь размер пособия вырастет до 3889 рублей.

Во Владимирской области размер пособий малоимущим семьям и одиноким людям, чей доход ниже прожиточного минимума, вырос до 3889 рублей в месяц.Это на 150 рублей или на 4% больше, чем в 2023 году.Также выросла на 4% выплата владимирцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: пострадавшим от стихийных бедствий и пожаров, а также которым необходимо срочно оплатить медицинские услуги.Теперь размер пособия составит 12 961 рубль - это на 499 рублей больше, чем в прошлом году.