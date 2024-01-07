В Вязниках на улице Орджоникидзе загорелся многоквартирный дом №27. Старое двухэтажное здание вспыхнуло 6 января в 3 часа ночи. На место оперативно прибыли пожарные, они эвакуировали 11

В Вязниках на улице Орджоникидзе загорелся многоквартирный дом №27. Старое двухэтажное здание вспыхнуло 6 января в 3 часа ночи. На место оперативно прибыли пожарные, они эвакуировали 11 человек из них 3 детей. Огонь удалось потушить на площади 150 квадратных метров. Как сообщила “Шестому каналу” зрительница из Вязников, многие погорельцы не успели взять даже необходимые вещи.