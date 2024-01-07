Во Владимирской области состоялась церемония закрытия проекта «Суздаль - Новогодняя столица...

Во Владимирской области состоялась церемония закрытия проекта «Суздаль - Новогодняя столица России»Сегодня - 7 января состоялась торжественная церемония закрытия проекта «Суздаль - Новогодняя столица России».Напомним, Суздаль год своего 1000-летнего юбилея встретил в статусе Новогодней столицы России, который перешёл к нему от Новосибирска.В праздник Рождества настал момент «передачи прав» другой столице новогодних праздников 2024 - 2025 — городу Кирову.Символом передачи звания "новогодней столицы" стала изготовленная в Гусь-Хрустальном уникальная хрустальная снежинка. Именно её глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова вручила мэру Кирова — Вячеславу Симакову.Подробности - в репортаже Полины Лаптевой. "Вести - Владимир".