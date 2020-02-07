Экономика США может быть сильной, однако не все сектора одинаково процветают за время президентского срока Трампа. Используя данные Бюро трудовой статистики, эксперты BusinessInsider составили список 15 секторов, потерявших больше всего рабочих мест за то время, пока Дональд Трамп был президентом страны.

Одна из проблем, которую чаще всего поднимает президент США Дональд Трамп, это то, насколько сильна экономика страны. Трамп часто пишет о показателях силы экономики в своем блоге в Twitter.Экономика США может быть сильной, однако не все сектора одинаково процветают за время президентского срока Трампа.Используя данные Бюро трудовой статистики, эксперты BusinessInsider составили список 15 секторов, потерявших больше всего рабочих мест за то время, пока Дональд Трамп был президентом страны.Ниже мы расскажем об этих 15 отраслях подробнее.15. Возмещение страховых убытков потеряло 8 800 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 14.7% по сравнению с 59 900 занятых в этой области в январе 2017 года.14. Производство ювелирных украшений потеряло 3 900 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 15.3% по сравнению 25 500 занятых в этой области в январе 2017 года.13. Магазины бытовой техники потеряли 8 900 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 15.7% по сравнению с 56 800 занятых в январе 2017 года.12. Магазины канцтоваров потеряли 17 600 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 16.0% по сравнению 109 900 занятыми в этой области в январе 2017 года.11. Рекламные агентства потеряли 7 300 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 17.4% по сравнению с 42 000 занятых в январе 2017 года.10. Ремонт автомобилей потерял 4 900 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 17.8% по сравнению с 27 500 занятыми в этой области в январе 2017 года.9. Магазины игрушек, игр и хобби потеряли 30 300 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 18.6% по сравнению с 163 300 занятых в январе 2017 года.8. Производство запчастей для автомобилей потеряло 7 700 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 19.0% по сравнению с 40 600 занятых в январе 2017 года.7. Газетные издательства потеряли 44 000 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 25.3% по сравнению с 174 100 занятых в этой области в январе 2017 года.6. Издательства справочников, телефонных книг и справочников адресов потеряли 8 900 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 25.4% по сравнению с 35 100 занятых в январе 2017 года.5. Двухгодичные колледжи потеряли 16 800 сотрудников в период с января 2017 по октябрь 2019 года. Сокращение составило 25.5% по сравнению с 65 900 занятых в январе 2017 года.4. Производство одежды потеряло 11 100 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 27.3% по сравнению с 40 600 занятых в январе 2017 года.3. Магазины одежды для детей потеряли 28 600 сотрудников в период с января 2017 по октябрь 2019 года. Сокращение составило 39.1% по сравнению с 73 200 занятых в этой области в январе 2017 года.2. Оптовые агенты на рынке электроники потеряли 345 500 рабочих мест в период с января 2017 по октябрь 2019 года. Сокращение составило 39.7% по сравнению с 869 200 занятых в январе 2017 года.1. Аренда видео дисков и видео кассет потеряла 4 600 рабочих мест в период с января 2017 по октябрь 2019 года. Сокращение составило 41.1% по сравнению с 11 200 занятых в этой области в январе 2017 года.