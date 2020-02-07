Бизнес-круги уже давно стремятся к глобальной экспансии, полагая, что иностранные инвестиции и свободная торговля способствуют демократии и социальному прогрессу. Экспансию в авторитарных странах или зонах конфликтов можно надежно защитить на основе того, что рост рынка оказывает фундаментально положительное влияние.

Бизнес-круги уже давно стремятся к глобальной экспансии, полагая, что иностранные инвестиции и свободная торговля способствуют демократии и социальному прогрессу. Экспансию в авторитарных странах или зонах конфликтов можно надежно защитить на основе того, что рост рынка оказывает фундаментально положительное влияние.Но так как геополитическая неопределенность растет, политический риск возвращается, этот аргумент становится все менее убедительным. Политическая стабильность, которая приносит пользу инвесторам, часто становится следствием репрессий. Демократии становятся все более популистскими и менее функциональными. Граждане все чаще обращают внимание на то, что коммерческая поддержка доминирующих политических интересов укрепляет коррумпированность во власти и негативно влияет на их жизнь. И в эпоху усугубления неравенства, корпоративного лоббирования и уклонения от уплаты налогов становится все сложнее утверждать, что все лодки сумеют подняться на растущей волне.На фоне растущего гнева по поводу корпоративного лицемерия, социальных и экологических воздействий, сотрудники открыто подвергают сомнению стратегические решения C-Suite относительно того, где и с кем компании ведут бизнес. Вопросы ценностей неотделимы от культуры и стратегии.В некотором смысле это согласуется с новыми взглядами на роль компаний в обществе. От ежегодного призыва председателя BlackRock Ларри Финка к гендиректорам обдумать их цель, до отказа Business Roundtable от приоритета акционеров и новой риторики «капитализма заинтересованных сторон» в этом году в Давосе, импульсы для развития нового типа капитализма кажутся неудержимыми.Тем не менее, время этого разворота, совпадающее с огромным ростом политической активности во всем мире, крайне рискованно для бизнес-лидеров.В 2020 году и в будущем компании должны решить, чьим интересам они должны отдавать приоритет. Будут ли это правительства, которые присуждают регулирующие лицензии, молодые потребители, участвующие в митингах на улицах, сотрудники, требующие права голоса в принятии деловых решений, акционеры, которым нужен непрерывный квартальный рост и экспансия на новые рынки?Каждая из этих заинтересованных сторон несет важное значение. Но стремление всем угодить может привести к процессу, чреватому восстанием рабочих, экспроприацией, судебным разбирательством и лишением инвестиций.Спор о деятельности Google в Китае все чаще выглядит как предупреждающий сигнал для многонациональных корпораций во всем мире. Компании, в том числе Nike и Activision-Blizzard, подверглись тщательному анализу из-за попыток заставить остановить или нейтрализовать сотрудников, поддерживающих протесты в Гонконге.Учитывая, что ни геополитическая напряженность в отношении технологий, ни протесты в Гонконге не пойдут на спад, переговоры о компромиссах между интересами Китая и США могут затрудниться.Где еще в мире компаниям будет сложнее обычного вести бизнес? Протесты в Чили привлекли профсоюзы горнодобывающих компаний, активисты в Египте следят за отношениями между компаниями и правительством. Отношение премьер-министра Нарендры Моди к мусульманам в Индии создает угрожающий репутационный риск для компаний, предпочитающих вести бизнес с центральным правительством Индии, в том числе, и из-за решения правительства в 2014 году разрешить иностранное финансирование политических партий.Между тем, активность, связанная с мировым климатом, которая получила огромный стимул в 2019 году, станет более спорной. В декабре правительство Филиппин завершило серьезное расследование взаимосвязи между правами человека и изменением климата. Оно решило, что 47 иностранных компаний, работающих на ископаемом топливе, могут нести юридическую ответственность за свои действия. Некоторым компаниям удастся отвлечь внимание от контроля за действиями в области климата, однако другие столкнутся с существенными угрозами со стороны политиков и инвесторов.Прошедший год стал знаковым для общественных акций протеста против непопулярных правительств. Народные волнения охватили развитые и развивающиеся страны, от Гонконга до Великобритании и Испании, Боливии, Чили, Судана, Алжира и других стран. В некоторых случаях, как, например, с ростом тарифов на метро в Чили, ростом цен на топливо во Франции или налогами в Ливане, протесты возникали непосредственно по экономическим причинам. В других, таких как Гонконг и Индия, доминирующими факторами оставались вопросы прав человека, свободы выражения мнений и социальной идентичности.Конечно, факторы, толкающие людей на улицы, зависят от ситуации в стране и контекста, сами протестующие требуют мировой солидарности в сопротивлении безответственным политическим деятелям. Правительство Чили опубликовало документ, в котором утверждается, что внутренние протесты вызваны «международным влиянием и СМИ»… включая корейскую поп-музыку. Есть все основания полагать, что уличные протесты в 2020 году расширятся и станут менее предсказуемыми, затронув 40% всех стран.Между тем, корпоративная активность, часто воспринимаемая как феномен, свойственный социальной и политической поляризации эпохи Трампа в США, набирает обороты и приобретает мировой характер. Активизм акционеров стал более распространенным явлением в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, даже в странах, исторически недружелюбных к активистам. Отчет юридической фирмы Herbert Smith Freehills показал, что 95% респондентов по всему миру предвидят рост активности сотрудников во всех секторах в течение следующих 5 лет.Новая эра политического активизма совпала с растущим скептицизмом корпоративной стратегии. В этой новой среде риска доверие заинтересованных сторон — наиболее ценный актив компании. Компании, которые стремятся стать капиталистами заинтересованных сторон, могут начать с попытки понять социальные и политические системы, в которых они работают, чтобы было четкое представление о компромиссах между различными интересами и последствиями ключевых решений.Решающим фактором успеха станет развитие глубокого понимания ландшафта заинтересованных сторон и разработка надежного подхода к ценностям и целостности, что выходит далеко за рамки правового соответствия.Важны все группы заинтересованных сторон. Но не более, чем собственные сотрудники компании, которые могут оказать огромное влияние на репутацию компании, просто выдавая внутреннюю информацию в социальных сетях. Их требования нельзя удовлетворить хорошими инициативами корпоративной социальной ответственности в отрыве от самого бизнеса. У лидеров, которые разработают четкий моральный кодекс для своих организаций с упором на устойчивость в долгосрочной перспективе, будут наибольшие шансы на успех.