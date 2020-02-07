Наступила эпоха, когда аппетиты потребителей все возрастают, они хотят более высокой скорости и удобства, поэтому компании, работающие в области платежей, вступили в яростную конкуренцию, предлагая клиентам различные способы оплаты. Они стремятся упрощать цифровые платежи, при этом стремясь обеспечить максимальную безопасность платежей клиентов.

Наступила эпоха, когда аппетиты потребителей все возрастают, они хотят более высокой скорости и удобства, поэтому компании, работающие в области платежей, вступили в яростную конкуренцию, предлагая клиентам различные способы оплаты.Они стремятся упрощать цифровые платежи, при этом стремясь обеспечить максимальную безопасность платежей клиентов.Эксперты BusinessInsider выделили несколько важных тенденций, которые меняют индустрию платежей. Ниже мы расскажем о них подробнее.IT-компанииIT-компании могут получить значительную долю от рынка финансовых услуг США, который оценивается в 1.35 трлн долларов. Эта доля может достичь 40%.Так, клиентский сегмент Amazon Prime включает 90% домохозяйств с годовым доходом от 112 000 долларов в выше. Треть подписчиков Prime уже используют предлагаемый Amazon метод оплаты – Amazon Cash.Поколение ZВ США в настоящий момент насчитывается 68 миллионов представителей поколения Z с общей покупательной способностью в 143 миллиона долларов. 93% родителей детей из поколения Z отмечают, что дети оказывают существенное влияние на траты семьи. Более половина представителей поколения Z используют цифровые кошельки как минимум раз в месяц для совершения покупок.Социальные сетиРынок социальной коммерции США в 2019 году оценивается в 22 миллиарда долларов. По прогнозам аналитиков, к 2024 году он вырастет до 84.2 млрд долларов. 58% потребителей отмечают, что социальные сети оказывают влияние на решение о покупках. В среднем потребители во всем мире тратят 2 часа 20 минут на социальные сети.39% британских потребителей в возрасте от 16 до 24 лет совершают покупки на сайте продавца, заходя на него через Instagram.Электронная коммерция и мобильная коммерцияСовершение покупок с помощью персонального компьютера остается самым популярным видом онлайн-покупок. Аналитики прогнозируют, что этот сегмент вырастет к 2023 году до 555 миллиардов долларов, составив половину всех онлайн-продаж в США.Мобильная коммерция вырастет на 24% к 2023 году, на нее будет приходиться 39% всех онлайн-покупок в стране.Заказ товараВ настоящий момент лишь 34% потребителей полностью удовлетворены заказом товаров при покупке в продуктовых магазинах. Эксперты прогнозируют, что к 2024 году число магазинов, практикующих предварительные заказы, вырастет до 10 000. Объем автономных платежей вырастет к 2024 году до более 20 миллиардов долларов.