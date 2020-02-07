Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило в январе 3,7 млрд руб. в качестве страхового возмещения для 7,3 тыс. вкладчиков банков, в том числе для 500 малых предприятий (102,8 млн руб.).

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выплатило в январе 3,7 млрд руб. в качестве страхового возмещения для 7,3 тыс. вкладчиков банков, в том числе для 500 малых предприятий (102,8 млн руб.).Страховые случаи наступили в январе в отношении трех банков-участников системы страхования вкладов — "Нэклис-банка", "ПФС-банка" и "НВКбанка".Общий объем страховой ответственности АСВ по этим страховым случаям составил 11,6 млрд руб. для 25,7 тыс. вкладчиков, в том числе 204,8 млн руб. для 1,3 тыс. малых предприятий, на которые с 1 января 2019 г. распространено действие закона № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".Требования 93,4% вкладчиков указанных трех банков будут полностью удовлетворены после выплаты страхового возмещения. К 1 февраля возмещение получили 1,9 тыс. вкладчиков (2,1 млрд руб.).АСВ в январе обеспечило выплату страхового возмещения для 5,4 тыс. вкладчиков 97 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 1,6 млрд руб.Средний срок начала выплат вкладчикам со времени лишения банка лицензии составил в январе шесть рабочих дней. В 2019 г. показатель составлял семь рабочих дней, в 2018 г. — восемь рабочих дней, заключает АСВ.