Московский ЦСКА в рамках 24 тура баскетбольной Евролиги играл в греческом Пирее с Олимпиакосом. Встреча завершилась победой хозяев 72:59.

Московский ЦСКА в рамках 24 тура баскетбольной Евролиги играл в греческом Пирее с "Олимпиакосом". Встреча завершилась победой хозяев 72:59.Первая четверть принесла успех хозяевам площадки 20:15. Во второй лучше смотрелись армейцы 19%=:13, но потом последовал провал 4:21. В четвертом периоде москвичи попытались догнать, но смогли лишь сократить отставание 21:18. В итоге победа "Олимпиакоса" с преимуществом в 13 очков – 72:59. Самым результативным в составе ЦМКА стал Майк Смит.ЦСКА выиграл 16 матчей из 24 и занимает четвертое место. 21 февраля армейцы отправятся в гости к белградской "Црвене Звезде".