В Грозном совершили нападение на журналистку Новой газеты Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. По данным ТАСС, ЧП произошло у гостиницы Континент. Обе женщины были избиты, – ..

В Грозном совершили нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. По данным ТАСС, ЧП произошло у гостиницы "Континент". ""Обе женщины были избиты", – цитирует осведомленного источника . Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что пострадавшие обратились в дежурную часть. "Новая газета" уточнила, что нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы. "В основном, били именно женщины, руками и ногами", – говорится в сообщении.