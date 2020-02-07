В Госдуму придет бывший вице-премьер и экс-губернатор Алексей Гордеев. Он получит депутатский мандат Геннадий Кулика, пояснил зампред Думы, глава фракции Единая Россия Сергей Неверов. 85-летний Кулик переходит на работу советников председателя Думы. Этот вопрос будет рассмотрен 10 февраля на Совете Думы, а на следующий день - на пленарном заседании.

В Госдуму придет бывший вице-премьер и экс-губернатор Алексей Гордеев. Он получит депутатский мандат Геннадий Кулика, пояснил зампред Думы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. 85-летний Кулик переходит на работу советников председателя Думы. Этот вопрос будет рассмотрен 10 февраля на Совете Думы, а на следующий день — на пленарном заседании.Сергей Неверов отметил преемственность: на выборах 2016 года Алексей Гордеев возглавлял ту же региональную группу №24 партийного списка, от которой был избран Геннадий Кулик. Кроме то, отмечает ТАСС, Алексей Гордеев работал заместителем у Геннадия Кулика.Кроме того, добавил Сергей Неверов, нагрузка возросла. Есть понимание, что должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия" надо разделить. Поэтому Неверов сконцентрируется на работе фракции, а Гордеев получит пост заместителя спикера Думы Вячеслава Володина.Алексей Гордеев с 1999 по 2009 годы возглавлял Минсельхоз. Затем до 2017 года он был губернатором Воронежской области. С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство. После отставки правительства Дмитрия Медведева 15 января 2020 года, Алексей Гордеев в правительство Михаила Мишустина не вошел.28 февраля Алексею Гордееву исполнится 65 лет.