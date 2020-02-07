Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов дал большое интервью, в котором рассказал о том, почему земляне до сих пор не познакомились с инопланетянами, при каких условиях мы сможем найти сигналы внеземных цивилизаций, и почему скептически относится к НЛО.

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра сети при Совете по астрономии РАН и председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов дал РИА Новости большое интервью, в котором рассказал о том, почему земляне до сих пор не познакомились с инопланетянами, при каких условиях мы сможем найти сигналы внеземных цивилизаций, и почему скептически относится к НЛО.По его словам, внеземные цивилизации обязательно существуют — это предсказывается современными представлениями о строении Вселенной, которая "чудовищно огромна и может содержать в себе 10 в сотой степени регионов, таких, как обозреваемая нами Вселенная"."Там не то что есть другие разумные цивилизации, а там существуют полные копии нашей цивилизации или копии, чуть-чуть отличающиеся от нашей цивилизации", — рассказал ученый.Однако, по его словам, ученым до сих пор непонятно, почему не удалось их обнаружить.Панов говорит, что вариантов разрешения этого парадокса — десятки. Возможно, другие цивилизации или сами себя уничтожили, или еще не "созрели" для контакта с другими цивилизациями.Еще одна гипотеза заключается в том, что человечество держат в "заповеднике", чтобы не мешать самостоятельному развитию, отмечает ученый.При этом он отмечает, что свидетельства появления НЛО не подтверждают их внеземного происхождения."Существует множество непонятных пока вещей, но это не значит, что они связаны с инопланетной жизнью", — говорит Александр Панов.По словам ведущего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ, большие надежды ученые возлагают на проект "Миллиметрон" — российскую астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-М".Российский телескоп будет исследовать Вселенную в миллиметровом диапазоне волн, а также искать гигантские сооружения внеземных цивилизаций, если таковые существуют.Запуск "Миллиметрона" должен был состояться в 2019 году, но из Федеральной космической программы на 2016-2025 годы расходы на него были исключены. Ожидается, что теперь он будет включен в Федеральную космическую программу следующего периода, так что запуск этого телескопа можно ожидать не ранее 2027 года.