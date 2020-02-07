Еще у 41 пассажира круизного лайнера Diamond Princess, с 3 февраля текущего года находящегося в режиме карантина в водах неподалеку от японского порта Иокогама, выявлена пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. В результате число инфицированных на борту составило 61.

Еще у 41 пассажира круизного лайнера Diamond Princess, с 3 февраля текущего года находящегося в режиме карантина в водах неподалеку от японского порта Иокогама, выявлена пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. В результате число инфицированных на борту составило 61. По имеющимся данным, среди вновь выявленных инфицированных людей граждан России нет. Среди зараженных 21 гражданин Японии, восемь — США, по пять Австралии и Канады, а также один аргентинец. Не было заболевших россиян и среди первых десяти зараженных.В ближайшее время заболевших должны эвакуировать с круизного лайнера и доставить в медицинские учреждения Японии. Всего на судне находятся около 3,7 тысячи человек — граждан более чем 50 стран, в том числе, 24 россиянина, напоминает ТАСС.Как сообщалось, среди пассажиров вышедшего из Иокогамы 20 января судна был гражданин КНР, у которого обнаружен новый коронавирус. По решению властей Японии, круизный лайнер вернулся в порт отбытия для проведения медицинского осмотра всех находившихся на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин.По последним данным, к настоящему времени в Китае число случаев заражения новым коронавирусом превысило 31,3 тысячи, 636 человек скончались от вызванного им заболевания.