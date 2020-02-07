Жертвами лавины в Турции стали более 40 человек. Спасатели обнаружили под снегом еще восемь тел. Пострадали в результате катаклизма 50 человек.

Жертвами лавины в Турции стали более 40 человек. Спасатели обнаружили под снегом еще восемь тел. Пострадали в результате катаклизма 50 человек.Как напоминает Fox News, лавина сошла 4 февраля в провинции Ван. На место происшествия прибыли порядка трехсот сотрудников экстренных служб. На следующий день там сошла вторая лавина, пострадали спасатели, занимавшиеся поиском выживших.В больницу попал глава местного управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Осман Укар. Он рассказал журналистам, что его наполовину завалило снегом, но он сумел выбраться самостоятельно.В четверг, 6 февраля, на месте происшествия работали уже 700 сотрудников экстренных служб.Ранее сообщалось о 30 погибших в результате природного катаклизма.