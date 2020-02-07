Одна из крупнейших в мире энергокомпаний французская Total в 2019 году увеличила чистую прибыль на 2% в годовом выражении - до 11,267 миллиарда долларов, сообщается в отчете нефтегазовой группы.

Одна из крупнейших в мире энергокомпаний французская Total в 2019 году увеличила чистую прибыль на 2% в годовом выражении — до 11,267 миллиарда долларов, сообщается в отчете нефтегазовой группы.При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию по итогам 2019 года составила 4,38 доллара против 5,05 доллара за 2018 год. В то же время выручка группы в годовом выражении снизилась на 4,4% — до 200,316 миллиарда долларов.В IV квартале 2019 года чистая прибыль Total выросла в 2,3 раза в годовом выражении — до 2,6 миллиарда долларов.Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,19 доллара против 1,17 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 6% — до 49,28 миллиарда долларов.Совокупный объем добычи углеводородов за 2019 год составил 3,014 миллиона баррелей, что на 9% превзошло показатель 2018 года.В сообщении компании подчеркивалось, что рост добычи должен превысить 2% в 2020 году за счет увеличения количества начатых в 2019 году проектов, и запуска новых проектов в 2020 году, что в первую очередь касается Iara 2 в Бразилии.