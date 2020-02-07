23 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Аделины Хасановой из Казани. У девочки синдром Мёбиуса – паралич лицевого нерва. Это редкое генетическое заболевание, из-за которого полностью отсутствует мимика.

23 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Аделины Хасановой из Казани. У девочки синдром Мёбиуса – паралич лицевого нерва. Это редкое генетическое заболевание, из-за которого полностью отсутствует мимика. Аделина не может улыбнуться, сомкнуть веки, соединить губы. Родители девочки нашли клинику, где успешно оперируют таких детей, пересаживая на лицо мышцы бедра. Но лечение платное.Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 052 160 руб.) собрана. 26 143 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан", 4 257 руб. собрали телезрители НТР, 526 080 руб. внес БФ "Татнефть", 592 374 руб. собрали читатели Вестей.Ru, business-gazeta.ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 1 148 854 руб. Мама Аделины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".