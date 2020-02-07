23 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Алены Грошевой из Екатеринбурга. У девочки опасное врожденное заболевание – острый младенческий лимфобластный лейкоз.

23 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Алены Грошевой из Екатеринбурга. У девочки опасное врожденное заболевание – острый младенческий лимфобластный лейкоз. Болезнь приняла тяжелую форму, спасти Алену может только пересадка костного мозга. Донором станет кто-то из близких девочки, но прежде ее нужно вывести в устойчивую ремиссию. Для этого требуется терапия дорогим противоопухолевым препаратом блинатумомаб.Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 521 000 руб.) собрана. 99 221 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал", 18 609 руб. собрали телезрители ОТВ, 30 337 руб. внесла семья Трунтаевых, 1 691 034 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 1 839 201 руб. Мама Алены благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".