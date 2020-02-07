13 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Арины Евсеенко из крымского города Судака. У девочки тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз.

13 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Арины Евсеенко из крымского города Судака. У девочки тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Болезнь осложнилась опасной синегнойной инфекцией, разрушающей бронхи и легкие. При этом заболевании дыхательные пути забиваются густой слизью, а пораженные инфекцией бронхи не в силах выводить эту слизь. Арине необходим специальный прибор – откашливатель и препарат гианеб для ингаляций.Рады сообщить: вся необходимая сумма (737 485 руб.) собрана. 38 618 руб. собрали телезрители ГТРК "Таврида", 11 086 руб. собрали телезрители канала Первый Крымский, 696 729 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 746 433 руб. Мама Арины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".