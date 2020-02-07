В Судьбе человека - Дарья Калмыкова, которая со студенчества стала играть на лучших театральных сценах Москвы. Актриса объясняет, почему не верила в то, что у нее могут быть личные отношения с Александром Моховым, и рассказывает о втором муже, с которым они оказались из одной детской комнаты.

Путь в актрисы для Дарьи Калмыковой, видимо, был предначертан: ее бабушка с дедушкой – известные актеры Галина Суворова и Владимир Калмыков, отец – кинорежиссер и в прошлом — директор Студии документальных фильмов Константин Мелик-Авакян, а мать – театровед Наталья Калмыкова.В "Судьбе человека" актриса рассказывает, что после школы подала документы сразу во все театральные вузы Москвы, но отказалась от зачисления в Щепкинское училище, куда Дашу приняли сразу после первого тура, поскольку заветной мечтой была Школа-студия МХАТ.Мечта сбылась: Дарья попала туда — на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина. Уже во время учебы талантливая студентка играла на сцене МХТ имени Чехова, а после окончания вуза Калмыкову пригласили в труппу Московского театра-студии под руководством легендарного Олега Табакова.Когда за ней начал ухаживать актер и режиссер Александр Мохов, юная актриса сильно сомневалась, что между ними может что-то быть, ведь разница в возрасте составляет 20 лет, да и на тот момент он был женат.Однако спустя время Мохов развелся, и они с Дарьей стали семьей, в которой родился сын Макар.Когда Дарья впервые появилась на экране – это было в фильме "Ищу невесту без приданого", где Калмыкова играла с Моховым, они уже были молодоженами. Возможно, потому, что любовь между ними была настоящей, а не сыгранной, роль получилась такой трогательной.Вместе они прожили, но через 10 лет этот союз распался.Когда в компании общих друзей жизнь свела актрису с продюсером Николаем Сергеевым, Калмыкова считала себя "закоренелой холостячкой". Оказалось, что они учились в одной школе, но долгие годы не встречались.Год Дарья и Николай, который к своим 37 (на тот момент) годам никогда не был женат, просто дружили, а потом появилось ощущение, что они, по признанию актрисы, "из одной детской комнаты" – очень похожи во многих вещах и поступках.В 2018 году пара поженилась, у них родился сын Тихон, разница в возрасте со старшим братом у которого – 12 лет.Как относится старший сын Дарьи к младшему? Сложились ли отношения Макара со вторым мужем мамы? В кого была влюблена Калмыкова, когда за ней начал ухаживать Мохов, и почему их брак распался? Какую роль в ее актерской судьбе сыграл Олег Табаков, и почему она ушла из "Табакерки"?Об этом Дарья Калмыкова рассказывает Борису Корчевникову в "Судьбе человека".